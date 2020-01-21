Рошаль заявил, что готов помогать новому министру здравоохранения Мурашко

Он сообщил ТАСС, что готов помогать новому главе Минздрава.

"Михаил Альбертович очень строгий, знает проблемы здравоохранения, активный, сделал работу Росздравнадзора эффективной. Я буду помогать ему на новом посту как президент Национальной медицинской палаты, - сказал Рошаль во вторник ТАСС. - Хочу пожелать Михаилу Альбертовичу успехов на новом месте".

21 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который ранее возглавлял Росздравнадзор.

На посту главы министерства Мурашко сменил Веронику Скворцову.