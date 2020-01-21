В российских аэропортах проверяют пассажиров, прибывающих из азиатских стран

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора, в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Проверяют рейсы из Китая и из стран, где зафиксированы случаи заболевания", - сказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о санитарно-карантинных пунктах по всей России.

Кроме того, проверки проводятся на железнодорожных вокзалах. Проверки с помощью тепловизора не влияют на скорость движения пассажиров при выходе из самолета, отметили в пресс-службе.