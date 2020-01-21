Адвокатура надеется, что Чуйченко разрешит судьбу Концепции регулирования рынка юрпомощи

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФПА, Пилипенко назвал назначение Чуйченко "отрадным событием", так как "он сильная фигура в системе государственной власти, к тому же имеющий разносторонний профессиональный опыт". "Господин Чуйченко в предыдущей должности продемонстрировал глубокое понимание проблем в сфере юстиции и, что наиболее ценно, готовность их решать. Надеемся, что многое из того, что беспокоит российских адвокатов, прежде всего, это судьба Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также те поручения в отношении адвокатуры, которые были даны правительством РФ пару месяцев назад, будут разрешены при активной поддержке Константина Анатольевича Чуйченко", - цитирует пресс-служба Пилипенко.

Концепция, разработанная Минюстом, определяет комплекс мер объединения разрозненного рынка юридических услуг в единую регулируемую профессию, подчиняющуюся общим профессиональным и этическим требованиям, а также ограничения доступа на рынок недобросовестных участников. Проект концепции в настоящее время дорабатывается с учетом поступивших обращений и комментариев.

Поручения в отношении адвокатуры

Ранее Пилипенко сообщал, что поручения правительства, в частности, касаются дополнительных гарантий реализации принципа состязательности сторон, в том числе относительно сроков исполнения адвокатских запросов. Также речь шла о беспрепятственном предоставлении фигурантам свидания с адвокатом. Еще одну проблему глава ФПА связывал с доступом адвокатов в здания госорганов по предъявлении удостоверения адвоката. Кроме того, по словам Пилипенко, были даны поручения проработать вопросы о цифровизации адвокатуры и подключении ФПА РФ к единой системе межведомственного электронного взаимодействия и автоматизированным информационным системам судов. Также по поручениям правительства должны быть изучены вопросы о возможности приостановления статуса адвоката людям, принимаемым на работу в органы судебной системы и другие госорганы, о включении представителей адвокатского сообщества в состав квалификационных коллегий судей.

Во вторник президент РФ Владимир Путин свои указом назначил Константина Чуйченко, который ранее был вице-премьером - руководителем аппарата правительства, министром юстиции.