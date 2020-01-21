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Формирование правительства России

РАО: министр просвещения Кравцов владеет релевантным опытом в вопросах развития школы

Можно рассчитывать на высокие результаты работы, считает глава Российской академии образования Юрий Зинченко

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сергей Кравцов, назначенный во вторник министром просвещения РФ, обладает большим опытом во всех вопросах образования, в особенности - развития школы. Учитывая проведенную им реформу системы единого государственного экзамена (ЕГЭ), можно рассчитывать на высокие результаты работы на новой должности, считает глава Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

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Кравцов, который ранее возглавлял Рособрнадзор, сменил на должности Ольгу Васильеву.

"Очень важно, что Сергей Сергеевич очень эффективно поднял систему ЕГЭ: было введено и сочинение, появились разные части, которые связаны не только с проверкой памяти. Со всеми вопросами в области успешности - рейтингами, международными исследования - Сергей Сергеевич тоже очень хорошо знаком и будет работать над тем, чтобы Россия занимала лидирующие позиции по всем направлениям образования", - сказал он ТАСС.

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Зинченко отметил, что Кравцов хорошо оснащен в вопросах надзора и академической успеваемости школьников. "Надеемся, что Сергей Сергеевич будет заниматься не только вопросами надзора и контроля, но и также вопросами содержания образования, цифровизации, новых методов, развития учительского корпуса, учительского роста - те вопросы, которые стоят на сегодня особо остро. Сергей Сергеевич имеет достаточно много возможностей, чтобы развивать образование", - подчеркнул он.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаФормирование правительства России
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