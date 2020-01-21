РАО: министр просвещения Кравцов владеет релевантным опытом в вопросах развития школы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сергей Кравцов, назначенный во вторник министром просвещения РФ, обладает большим опытом во всех вопросах образования, в особенности - развития школы. Учитывая проведенную им реформу системы единого государственного экзамена (ЕГЭ), можно рассчитывать на высокие результаты работы на новой должности, считает глава Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

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Кравцов, который ранее возглавлял Рособрнадзор, сменил на должности Ольгу Васильеву. "Очень важно, что Сергей Сергеевич очень эффективно поднял систему ЕГЭ: было введено и сочинение, появились разные части, которые связаны не только с проверкой памяти. Со всеми вопросами в области успешности - рейтингами, международными исследования - Сергей Сергеевич тоже очень хорошо знаком и будет работать над тем, чтобы Россия занимала лидирующие позиции по всем направлениям образования", - сказал он ТАСС.

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