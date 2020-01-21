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Формирование правительства России

Профсоюз РАН надеется, что новый министр науки не допустит "застоя" в работе министерства

Новое назначение может привести к тому, что Минобрнауки "опять на год перейдет в стадию реорганизации", считает председатель Профсоюза работников Российской академии наук Виктор Калинушкин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель Профсоюза работников Российской академии наук (РАН) Виктор Калинушкин рассчитывает, что со сменой министра науки и высшего образования РФ Минобрнауки не перейдет в режим реорганизации. И надеется на выполнение запланированных ранее проектов, сообщил он во вторник ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин 21 января назначил ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ. На этом посту он сменил Михаила Котюкова.

"[Я бы пожелал новому министру], чтобы он решил организационную ситуацию, чтобы его назначение снова не привело к тому, что работа министерства будет заблокирована. И нормального взаимодействия и активной работы для развития российской науки", - сказал Калинушкин.

Председатель профсоюза пояснил, что работа министерства, которое было образовано в 2018 году, только-только наладилась. И новое назначение может привести к тому, что Минобрнауки "опять на год перейдет в стадию реорганизации".

"Сейчас сделаны большие наработки в министерстве, - по тому, как оценивать результативность научных организаций, по новому положению о заработной плате - и теперь все это, я боюсь, снова встанет или пойдет по новому пути. Такие частые реорганизационные изменения, с моей точки зрения, - не очень здорово", - сказал Калинушкин.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКотюков, Михаил МихайловичФормирование правительства России
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