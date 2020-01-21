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Формирование правительства России

Новое правительство России "помолодело" и "возмужало"

Средний возраст нового кабмина - 50,4 года, а совокупный - 1513 лет
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новое российское правительство, которое во вторник назначил президент России Владимир Путин, "помолодело" на два с половиной года по сравнению с кабинетом министров, ушедшим в отставку 15 января, и "возмужало", лишившись одной дамы на министерском посту.

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Средний возраст правительства, которое возглавлял Дмитрий Медведев с мая 2018 года по 15 января 2020 года, составлял 52,9 лет на момент отставки. Самым старшим в нем был 69-летний министр иностранных дел Сергей Лавров, самым младшим - министр экономического развития 37-летний Максим Орешкин.

После назначения во вторник нового состава кабинета министров вновь ставший главой МИД Лавров, 70-летний юбилей которому предстоит отмечать 21 марта 2020 года, остался самым старшим членом правительства. При этом бесспорным "долгожителем" в кабинете министров остался 64-летний Сергей Шойгу. Он с 1991 по 1994 года возглавлял Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, а затем, в течение 18 лет, - МЧС РФ. С ноября 2012 года Шойгу руководит Минобороны РФ, таким образом, его общий министерский стаж превышает четверть века.

60-летний рубеж в новом составе правительстве перешагнули первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому в марте исполнится 61 год, 63-летний вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев и его ровесник, вице-премьер Юрий Борисов. Самым младшим в новом составе правительства стал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, которому 2 января нынешнего года исполнилось 39 лет. Лишь на пару дней старше новый министр культуры Ольга Любимова, родившаяся 31 декабря 1980 года. Еще один 39-летний министр - новый глава Минтруда Антон Котяков. Возраст остальных вице-премьеров и министров - от 40 до 60 лет. Средний возраст нового правительства - 50,4 года, а совокупный - 1513 лет.

Что касается прежнего и нового премьер-министров, то они практически ровесники. В сентябре 2019 года Дмитрию Медведеву исполнилось 54 года. Михаил Мишустин отметит эту дату 3 марта 2020 года. Однако Медведеву на момент назначения председателем правительства в 2012 году было 46 лет, а пост президента России в 2008 году он занял в 42 года.

В новом составе правительства сократилось количество представительниц прекрасной половины человечества. Если в кабинете министров, который возглавлял Дмитрий Медведев, работали четыре женщины (Татьяна Голикова и Ольга Голодец на постах вице-премьеров и Вероника Скворцова и Ольга Васильева возглавляли Минздрав и Минпросвещения), то в подчинении у Мишустина будут три дамы. Это Голикова, сохранившая пост заместителя председателя правительства, новые вице-премьер Виктория Абрамченко и министр культуры Ольга Любимова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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