Защита Винника подала в ООН жалобу на Грецию из-за нарушения его прав

АФИНЫ, 21 января. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, подала в ООН жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением. Об этом сообщил во вторник российским журналистам руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов.

"Жалоба подана сегодня как срочная. Защита привлекает международное сообщество к этому делу", - подчеркнул он. "Использовав все возможности защиты в Греции и не получив должного результата, мы обратились к международной форме защиты - подали обращение в комиссариат по правам человека ООН. Сегодня было подано срочное обращение, оно же - жалоба и прошение о применении срочных мер по отношению к Греции в связи с этим случаем", - сказал адвокат.

По его словам, в тексте обращения четко и ясно изложена вся противозаконность греческих властей. "На сегодняшний день их действия из просто нарушающих законы превратились в убивающие нашего гражданина. Они убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьей, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи", - отметил адвокат.

Мусатов заявил, что к Виннику во вторник не пустили российского врача. "Сегодня врача посольства России даже не допустили до него, - подчеркнул защитник. - Сегодня главная задача греческих властей - сломать его, а еще лучше его убить, поскольку на сегодняшний день он голодает уже более 30 дней. Его жизнь находится в опасности". Адвокат отметил, что ему позвонила одна из медсестер больницы и сказала, что сердце Винника бьется как у 90-летнего старика. "Она выражала опасение за жизнь Александра. Народ Греции в этом деле нам помогает", - сказал Мусатов.