Эксперты: Мурашко показал себя как хороший организатор

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко на посту главы Росздравнадзора показал себя как хороший организатор и технократичный руководитель, однако на новой должности ему предстоит столкнуться с непростыми задачами, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Президент России Владимир Путин 21 января назначил министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который ранее возглавлял Росздравнадзор. На посту главы министерства Мурашко сменил Веронику Скворцову.

"Это очень интересное назначение ровно потому, что Михаила Альбертовича отличает очень четкое мышление, целенаправленное движение, он очень жесткий руководитель, но технократичный, прекрасно выстроивший систему цифровизации в своей инфраструктуре [Росздравнадзора] и очень хорошо понимающий значительное число вопросов, связанных и с качество медицинской помощи, и с его организацией, и с лекарственным обеспечением. В силу своих профессиональных обязанностей он знает изнанку системы здравоохранения и, наверное, как никто другой понимает проблемные зоны. <...> Он хороший организатор, у него большой опыт", - сказала ТАСС директор института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лариса Попович.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, руководитель комиссии по непрерывному образованию Национальной медицинской палаты Гузель Улумбекова также отметила, что Мурашко хорошо показал себя в качестве руководителя Росздравнадзора, однако на посту министра здравоохранения перед ним станут непростые задачи. "Он приходит в очень непростое время для отрасли. <...> Чтобы вывести отрасль из критического состояния, ему надо сделать как минимум три главных шага: ликвидировать дефицит кадров, в первую очередь в первичном звене, <...> серьезно заняться массовым повышением квалификации кадров, <...> создать систему всеобщего лекарственного обеспечения населения", - считает она.

Кроме того, по словам Улумбековой, для выполнения этих задач новому главе Минздрава потребуется убедить Минфин РФ, что на здравоохранение дополнительно ко всему финансированию нужно выделять порядка 720 млрд рублей ежегодно. "Если президент его назначил министром, это значит, что он ему доверяет, а это огромная ответственность и обязательство перед нашим народом и перед отраслью здравоохранения", - добавила она.