В Тель-Авиве состоялась первая сессия Российско-израильского гуманитарного диалога

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Первая сессия Российско-израильского гуманитарного диалога прошла во вторник в Российском культурном центре (РКЦ) в Тель-Авиве. Ее участники обсудили проблематику сохранения памяти о Холокосте и блокаде Ленинграда, работу по противодействию фальсификации истории в общественном измерении в России и Израиле, а также подытожили развитие российско-израильских гуманитарных связей на нынешнем этапе.

"Первый гуманитарный диалог сегодня (21 января) состоялся в Израиле, и, надеемся, он будет иметь продолжение. Это диалог между общественностью России и Израиля, а также между профессиональными группами двух стран", - рассказала корреспонденту ТАСС глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, которая приехала в Тель-Авив для участия в сессии.

"Если все удастся и будет определенная заинтересованность с израильской стороны, будем стараться, чтобы продолжение было в более широком формате", - добавила она.

Митрофанова выразила надежду, что по итогам первой сессии диалога разговор продолжится "на уровне муниципалитетов, Кнессета (парламента Израиля)". "У нас есть такой пример, как Российско-турецкий форум общественности, который достаточно успешно работает, есть "Трианонский диалог" (между РФ и Францией - прим.ТАСС), который тоже по всем направлениям работает. То есть уже такая хорошая практика есть, и я надеюсь, что нам с Израилем сам бог велел такой широкий диалог организовать", - добавила глава Россотрудничества.

Она отметила, что первая сессия Российско-израильского гуманитарного диалога состоялась в Тель-Авиве в преддверии пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме.

"Тема Холокоста - это международная тема, которая очень активно поддерживается ЮНЕСКО, тема, которая звучит в ООН. Поэтому приезд большого количества глав государств и правительств и проведение этого форума памяти Холокоста в Иерусалиме имеет огромное значение", - сказала Митрофанова.

"Для нас очень важно то, что мы сейчас говорим о борьбе с переписыванием истории, чтобы напомнить миру, кто освобождал концлагеря и помогал людям спасенным выжить, и это имеет очень большое историческое и мемориальное значение", - добавила она.