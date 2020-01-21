Фотографии и документы об освобождении узников Освенцима представлены на выставке в ООН

ООН, 22 января. /ТАСС/. Мировое сообщество, отмечая 75-летие освобождения узников концлагеря Освенцим, должно отдать дань памяти советским воинам, остановившим нацистскую чуму. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытии в штаб-квартире ООН выставки, посвященной 75-летию освобождения Освенцима. На выставке представлены фотографии и документы из российских и израильских музеев.

"75 лет назад, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила узников Освенцима, самого ужасного нацистского лагеря смерти, - отметил он. - Мир был потрясен, узнав и увидев реальность и масштабы нацистских зверств. Сегодня мы отдаем дань памяти выжившим и советским солдатам, которые остановили нацистскую чуму, заплатив за это колоссальными жертвами".

"К сожалению, сегодня опасной тенденцией стало переписывание истории, в том числе и Второй мировой войны, - продолжал он. - Освободителей и героев представляют как агрессоров и захватчиков, а коллаборационистов и предателей выставляют в роли освободителей и героев. Даже причины и цепь событий, приведших ко Второй мировой войне подвергают сомнению. Этому нет оправдания, какие бы политические или геополитические причины ни выдвигались".

"Мы решительно осуждаем такие попытки, - подчеркнул постпред РФ при ООН. - Для нас это исключительно острый вопрос, поскольку память о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне у нас в крови. Хочу напомнить, что в результате Второй мировой войны погибли 27 млн советских граждан и две трети из них - гражданское население". "Сегодня мы говорим: "Это не должно повториться!" и призываем всех присоединиться к нам во имя будущих поколений, которые должны знать правду о Холокосте и о тех, кто его осуществлял", - подчеркнул он в заключение.

Необходимо помнить историю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, присутствовавший на открытии выставки, подчеркнул, что "освобождение положило конец Холокосту". "75 лет назад, когда солдаты Советской армии вошли в Освенцим, они были потрясены тем, что увидели, - напомнил он. - Нацисты попытались спрятать часть улик, свидетельствующих о массовых расправах, но миллионы единиц одежды и тонны волос служат доказательством ужасающих событий".

"Понимание истории дает нам возможность опираться на такие базовые человеческие ценности, как правда, уважение, справедливость и сочувствие, - добавил он. - В условиях, когда эти ценности подвергаются нападкам со всех сторон, мы должны еще решительнее выступить в их поддержку".

"В годовщину освобождения Освенцима мы отдаем дань памяти жертвам, а также тем, кто выжил, и тем людям со всего мира, кто выступил против зла, - отметил в свою очередь постпред Израиля при ООН Дани Данон. - Некоторые из этих ветеранов сегодня с нами, и мы приветствуем их".

Бывший узник Освенцима Золтан Матиаш, уроженец нынешней Закарпатской области Украины, отметил, что ему довелось испытать ужасы двух нацистских лагерей смерти - Освенцима и Бухенвальда. "Для меня большая честь выступить на мероприятии по случаю годовщины освобождения Освенцима солдатами Советской армии", - отметил он.