{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фотографии и документы об освобождении узников Освенцима представлены на выставке в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что "освобождение положило конец Холокосту"
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
© Игорь Борисенко/ТАСС
© Игорь Борисенко/ТАСС

ООН, 22 января. /ТАСС/. Мировое сообщество, отмечая 75-летие освобождения узников концлагеря Освенцим, должно отдать дань памяти советским воинам, остановившим нацистскую чуму. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытии в штаб-квартире ООН выставки, посвященной 75-летию освобождения Освенцима. На выставке представлены фотографии и документы из российских и израильских музеев.

"75 лет назад, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила узников Освенцима, самого ужасного нацистского лагеря смерти, - отметил он. - Мир был потрясен, узнав и увидев реальность и масштабы нацистских зверств. Сегодня мы отдаем дань памяти выжившим и советским солдатам, которые остановили нацистскую чуму, заплатив за это колоссальными жертвами".

"К сожалению, сегодня опасной тенденцией стало переписывание истории, в том числе и Второй мировой войны, - продолжал он. - Освободителей и героев представляют как агрессоров и захватчиков, а коллаборационистов и предателей выставляют в роли освободителей и героев. Даже причины и цепь событий, приведших ко Второй мировой войне подвергают сомнению. Этому нет оправдания, какие бы политические или геополитические причины ни выдвигались".

"Мы решительно осуждаем такие попытки, - подчеркнул постпред РФ при ООН. - Для нас это исключительно острый вопрос, поскольку память о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне у нас в крови. Хочу напомнить, что в результате Второй мировой войны погибли 27 млн советских граждан и две трети из них - гражданское население". "Сегодня мы говорим: "Это не должно повториться!" и призываем всех присоединиться к нам во имя будущих поколений, которые должны знать правду о Холокосте и о тех, кто его осуществлял", - подчеркнул он в заключение.

Необходимо помнить историю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, присутствовавший на открытии выставки, подчеркнул, что "освобождение положило конец Холокосту". "75 лет назад, когда солдаты Советской армии вошли в Освенцим, они были потрясены тем, что увидели, - напомнил он. - Нацисты попытались спрятать часть улик, свидетельствующих о массовых расправах, но миллионы единиц одежды и тонны волос служат доказательством ужасающих событий".

"Понимание истории дает нам возможность опираться на такие базовые человеческие ценности, как правда, уважение, справедливость и сочувствие, - добавил он. - В условиях, когда эти ценности подвергаются нападкам со всех сторон, мы должны еще решительнее выступить в их поддержку".

"В годовщину освобождения Освенцима мы отдаем дань памяти жертвам, а также тем, кто выжил, и тем людям со всего мира, кто выступил против зла, - отметил в свою очередь постпред Израиля при ООН Дани Данон. - Некоторые из этих ветеранов сегодня с нами, и мы приветствуем их".

Бывший узник Освенцима Золтан Матиаш, уроженец нынешней Закарпатской области Украины, отметил, что ему довелось испытать ужасы двух нацистских лагерей смерти - Освенцима и Бухенвальда. "Для меня большая честь выступить на мероприятии по случаю годовщины освобождения Освенцима солдатами Советской армии", - отметил он.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий АлексеевичГутерриш, Антониу
Реклама на ТАСС
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи испытывают проблемы с приложением для устройств под управлением Android
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС