"Известия": создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Разработка и проведение цикла исследований российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода. Об этом в среду сообщила газета "Известия" со ссылкой на замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Германа Шипулина.

Во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что Минздрав начал работу по созданию вакцины.

По словам Шипулина, непосредственно на разработку потребуется до трех месяцев. Для этого необходимы значительные средства, однако выделить их необходимо, добавил он. "Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано (установлена последовательность звеньев в молекулах нуклеиновых кислот или белков - прим. ТАСС) 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга, - цитирует его издание. - Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов".

Шипулин добавил, что вопрос создания вакцины должен стать приоритетом.

Вспышка пневмонии

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Власти Китая подтвердили 291 случай заражения с шестью летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проведет 22 января экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации в связи с этим.