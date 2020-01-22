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Китайская вирусная пневмония

СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 324 человек

В провинции Хубэй было зарегистрировано 270 случаев
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© EPA-EFE/DAVID CHANG

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусом нового типа в КНР достигло 324 человек. Такие данные опубликовало в среду Центральное телевидение Китая.

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Ранее власти сообщали о 309 случаях заражения. По информации ТВ, к 07:00 по местному времени (02:00 мск) инфицированные были выявлены в 14 регионах страны.

Большинство случаев - 270 - было зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 17 отмечено в провинции Гуандун на юге страны, 10 - в Пекине, шесть в Шанхае, по пять в восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). По два заболевших зарегистрированы в Тяньцзине (север), в провинции Цзянси (восток), Сычуань (юго-запад) и Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), по одному - в провинции Хэнань и Хунань (центр), Юньнань (юго-запад), Шаньдун (восток), а также на Тайване. Власти Гонконга выявили 117 подозрений на вирус, граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян - только одно.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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