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Китайская вирусная пневмония
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Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до девяти

Количество выявленных инфицированных увеличилось до 440 человек
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© EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Об этом заявил в среду заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

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"Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек... мы принимаем активные превентивные меры", - сообщил он на брифинге.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом нового типа в КНР достигло 324 человек в 14 регионах страны, умерли шесть инфицированных.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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