Китай предпринял меры по предотвращению появления пневмонии нового типа в России

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Китайские власти предприняли экстренные меры для предотвращения распространения пневмонии нового типа в РФ, своевременно уведомив о вспышке коронавируса российские власти. Об этом заявил в среду заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы в кратчайшие сроки уведомили об этом Всемирную организацию здравоохранения, а также Россию и другие государства... предоставив информацию о распространении вируса", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, были ли предприняты шаги по предотвращению эпидемии в РФ.

По словам чиновника, контакты с компетентными органами России, других государств, а также таких регионов КНР, как специальный административный район Гонконг и остров Тайвань, поддерживаются на постоянной основе.

Как уточнил Ли Бинь, госкомитет также активно взаимодействует с властями внутренних регионов Китая. "Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы в период праздников и выходных по случаю наступления Нового года по лунному календарю (с 24 по 30 января - прим. ТАСС) были максимально снижены риски того, чтобы пневмония приняла трансрегиональный и трансграничный характер", - подытожил он.

Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек.

Борьба с заболеванием

Власти города Ухань и центральные власти КНР с целью борьбы с пневмонией нового типа пригласили в страну международных специалистов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также из регионов страны - специальных административных районов Гонконг и Макао, острова Тайвань, заявил Ли Бинь.

"Город Ухань ежедневно публикует данные о коронавирусе нового типа, проводит интенсивную работу по оповещению населения, - сообщил он на брифинге. - Мы пригласили специалистов ВОЗ, Гонконга, Макао и Тайваня приехать в Ухань для изучения ситуации и участия в работе по предотвращению распространения эпидемии".

По словам чиновника, Пекин намерен сохранять полную прозрачность при борьбе с коронавирусом и будет своевременно уведомлять все страны, включая Россию, об успехах, которые были достигнуты по пресечению распространения этого опасного заболевания.

Рост числа инфицированных

Число зараженных вирусом в Китае продолжает стремительно увеличиваться на фоне мутаций коронавируса, которые могут происходить и в будущем, заявил Ли Бинь. "Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии, - сообщил он на брифинге. - В последнее время в преддверии праздников по случаю Нового года по лунному календарю заметно увеличились пассажиропотоки по стране, это означает, что нам будет сложнее препятствовать распространению эпидемии".

По словам чиновника, большинство случаев заражения коронавирусом в Китае произошло воздушно-капельным путем. "Необходимо проявлять повышенную бдительность, категорически нельзя пренебрегать этими фактами", - подчеркнул Ли Бинь.