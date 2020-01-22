Текущий январь претендует на звание самого теплого в Москве за всю историю метеонаблюдений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Январь 2020 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве, которые ведутся порядка 140 лет, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Январь вполне может быть самым теплым. По крайней мере, все дни с начала календарной зимы - самые теплые за всю историю метеонаблюдений", - сказала она, отметив, что январь может стать новым рекордсменом за счет продолжительности аномально теплых периодов.

По данным Гидрометцентра, средней температурой для столичного января является 6,5 градуса мороза, исходя из анализа температур с 1981 по 2010 год.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В частности, ближайшие дни в столице климатическая норма будет превышена на 12 градусов. Рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.