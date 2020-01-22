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Экспертиза препаратов iHerb не выявила отклонений их состава от информации на упаковке

Ранее суд в Ульяновской области постановил удалить из магазинов мобильных приложений в РФ приложение по распространению БАД iHerb

УЛЬЯНОВСК, 22 января. /ТАСС/. Исследование биологически активных добавок (БАД) iHerb не выявило отличий их состава от информации производителя о содержащихся веществах на упаковке. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией масс-спектрометрии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса Центра коллективного пользования (научно-образовательный центр) Российского университета дружбы народов, занимавшейся экспертизой препаратов, Сергей Горяинов.

Суд в Ульяновской области постановил удалить из магазинов мобильных приложений в РФ приложение по распространению БАД iHerb. По информации региональной прокуратуры, запрет связан с тем, что с данной платформы "осуществлялась реализация опасной для жизни и здоровья людей продукции". Ведомство отмечает, что в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных БАД к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии.

"Наша задача была в том, чтобы действительно доказать, соответствует ли заявленное производителем на этикетке тому, что содержится в составе препаратов. Наши результаты показали для всех исследуемых препаратов, что заявленная производителем на упаковке информация соответствует содержащимся в этом препарате веществам", - сказал собеседник.

Горяинов уточнил, что на анализ было представлено четыре отдельных препарата. "Два из них представляли собой препараты, содержащие в составе экстракт якорцев стелющихся. Один препарат содержал в составе мелатонин - гормон сна, и в одном из препаратов был гормон дегидроэпиандростерон", - отметил он.

По данным ряда СМИ, в частности, запрет связан с наличием в некоторых БАД растения якорцы стелющиеся (международное научное название - Tribulus terrestris). Согласно данным iHerb, растение веками использовалось в Греции, Индии и Африке "для усиления жизненной силы и потенции", а недавние исследования показали, что якорцы могут укреплять системы защиты организма от свободных радикалов и содействовать здоровой эндокринной функции, укрепляя мужское репродуктивное здоровье.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок. ТАСС отправил iHerb просьбу прокомментировать судебное решение.

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