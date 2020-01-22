Власти Уханя закрыли для посетителей зоопарк в связи с распространением пневмонии по Китаю

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Администрация города Ухань в Центральном Китае, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии нового типа, объявила о закрытии местного зоопарка в связи с быстрым ростом числа инфицированных по стране. Согласно распространенному заявлению, со среды объект перестает принимать посетителей.

Зоопарк не уведомил, насколько долго продлится закрытие. "Мы дополнительно уведомим жителей о возобновлении деятельности", - говорится в заявлении.

В соответствии с принятым решением права посетить городской зверинец лишаются даже те, кто забронировал и заранее купил билеты. Как сообщается, администрация зоопарка вернет им все потраченные деньги.

"Возможно, первоисточником вируса являются дикие животные, а также нездоровая окружающая среда, в которой они обитают, - прокомментировал ситуацию ведущий эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Гао Фу. - С самого начала произошло заражение человека животным, к тому же вирус быстро мутирует, моментально адаптируется к человеку, инфицированному пневмонией".

Вспышка опасной эпидемии

Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Около 2,2 тыс. жителей находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.