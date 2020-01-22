В Крым прибыли художники из Турции для росписи главной мечети полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Художники из Турции прибыли в Крым для подготовки и росписи главной мечети полуострова, которая возводится в Симферополе, сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма, выступающем заказчиком строительства.

"Внутреннюю роспись в мечети будут выполнять мастера из Турции. С ними заключен контракт. Уже несколько человек присутствуют здесь, в Крыму. Они сейчас рассматривают макеты, эскизы на территории строящейся мечети. Скоро прибудут еще дополнительно специалисты по росписи из Турции", - уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника, внутренняя роспись в мечети начнется, как только позволят погодные условия, чтобы холода не привели к порче красок и других материалов, которые будут использовать мастера. По его словам, все сооружения мечети готовы на 60%, говорить о сроках открытия мечети пока преждевременно. "Это все зависит от различных факторов. Все зависит от своевременной доставки материалов, логистики. Мы, конечно очень хотим, чтобы открытие состоялось в скором времени", - сказал представитель крымского муфтията.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.