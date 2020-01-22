{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крым прибыли художники из Турции для росписи главной мечети полуострова

Мастера приступят к работе, как только позволят погодные условия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Художники из Турции прибыли в Крым для подготовки и росписи главной мечети полуострова, которая возводится в Симферополе, сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма, выступающем заказчиком строительства.

На эту тему

"Внутреннюю роспись в мечети будут выполнять мастера из Турции. С ними заключен контракт. Уже несколько человек присутствуют здесь, в Крыму. Они сейчас рассматривают макеты, эскизы на территории строящейся мечети. Скоро прибудут еще дополнительно специалисты по росписи из Турции", - уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника, внутренняя роспись в мечети начнется, как только позволят погодные условия, чтобы холода не привели к порче красок и других материалов, которые будут использовать мастера. По его словам, все сооружения мечети готовы на 60%, говорить о сроках открытия мечети пока преждевременно. "Это все зависит от различных факторов. Все зависит от своевременной доставки материалов, логистики. Мы, конечно очень хотим, чтобы открытие состоялось в скором времени", - сказал представитель крымского муфтията.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Исследование: российские туристы планируют больше путешествовать в 2020 году
Авторы исследования отмечают, что такие изменения связаны с укреплением национальной валюты и снижением стоимости авиабилетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС