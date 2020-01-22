Исследование: российские туристы планируют больше путешествовать в 2020 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доля россиян, планирующих чаще путешествовать в 2020 году, достигла 55% против 37% в 2019 году. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования билетов и отелей Biletix, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Сервис опросил в интернете 1602 путешественника. За год доля тех, кто намерен путешествовать реже, сократилась с 5% до 1%, еще 34% намерены в 2020 году осуществить столько же поездок, сколько и в прошлом году.

"Доля оптимистичных настроений относительно туристических перспектив на предстоящий год значительно выросла по сравнению с показателями аналогичного исследования мнений в прошлом году на фоне укрепления национальной валюты и последовавшего снижения стоимости авиабилетов", - пояснили авторы исследования.

Например, средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в первом полугодии 2020 года в рамках ранних бронирований снизился почти на 20% (с 7307 рублей до 5883 рублей), а за границу - на 15% (с 19 601 рубля до 16 742 рублей), отмечается в исследовании.

По сравнению с прошлым годом доля россиян, которые намерены больше путешествовать по стране, увеличилась с 22% до 41%, а за границей - с 35% до 55%. При этом на фоне укрепления рубля доля тех, кто намерен путешествовать за границей меньше, снизилась с 24% до 6%.