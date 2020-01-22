Южная Корея усилила меры борьбы с проникновением в страну пневмонии нового типа

СЕУЛ, 22 января. /ТАСС/. Республика Корея усилила меры, направленные на предотвращение проникновения в страну пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, в аэропортах усилен контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих из Китая и других стран, затронутых вспышкой инфекции. На местах круглосуточно дежурят специальные бригады медиков, в задачи которых входит проведение тестов на наличие вируса и изоляция больных пневмонией.

Минздрав подчеркивает, что особо напряженными станут начинающиеся в пятницу выходные дни по случаю наступления нового года по восточному календарю. Ожидается, что в этот период резко увеличится внутренняя и внешняя миграция людей, что резко увеличивает опасность распространения вируса.

Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Около 2,2 тыс. жителей находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин.

В минувшее воскресенье в международном аэропорту Инчхона была выявлена китаянка, больная пневмонией, вызванной этим вирусом. Женщина следовала транзитом из Китая в Японию. Установленные в аэропорту сканеры выявили у нее высокую температуру, после чего она была изолирована и помещена в клинику. Китаянка не покидала карантинную зону аэропорта, поэтому не контактировала с большим количеством людей. Власти отслеживают состояние здоровья пассажиров и бортпроводников самолета, которым она прибыла в Южную Корею.