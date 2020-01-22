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Опрос: почти треть россиян хотят получать зарплату и при этом не работать

При этом, по данным Superjob, больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25-34 лет
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Порядка 29% опрошенных россиян хотели бы не работать, но получать зарплату, однако 58% считают, что работа - это не только деньги, но и возможность развития. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Возможность не работать и при этом получать зарплату привлекает практически 3 из 10 россиян (29%). В противовес им 58% респондентов считают, что работа - это не только деньги, но и возможность развития, самореализации, общения", - говорится в результатах.

Отмечается, что больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25-34 лет (32%), при этом среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше всего сторонников подобной идеи (23%).

Среди представителей профессиональных групп больше всего тех, кто с удовольствием сидел бы дома, если бы за это платили зарплату, - среди сметчиков (48%), менеджеров по рекламе (47%) и переводчиков (43%). Меньше всего такая возможность привлекает программистов (27%), юристов (26%) и директоров компаний (21%).

Опрос проводился 15-16 января 2020 года среди 1600 трудоспособных граждан РФ старше 18 лет по всей территории России.

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Россия
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