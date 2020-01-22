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Китайская вирусная пневмония

В Таиланде подтвердили первый случай заболевания пневмонией нового типа у местных жителей

По данным газеты Bangkok Post, 73-летняя женщина заболела после возвращения из города Ухань в конце 2019 года

БАНГКОК, 22 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Таиланда в среду подтвердило, что 73-летняя женщина, проходящая курс лечения в одной из больниц провинции Накхонпхатом, стала первой гражданкой страны, заразившейся новым штаммом коронавируса, распространенном в КНР. Как сообщила газета Bangkok Post, женщина заболела после возвращения из китайского города Ухань в конце прошлого года.

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По данным издания, всего на территории королевства к настоящему времени у четырех человек - трех китайских туристов и одной гражданки Таиланда - была обнаружена пневмония нового типа.

Согласно информации департамента по контролю за заболеваниями, один из заболевших китайских туристов полностью вылечился и вернулся домой. 13 января в Таиланде у 74-летней китаянки из города Ухань был выявлен первый случай нового коронавируса. По прибытии она была помещена в карантин с лихорадкой. Анализы подтвердили наличие вируса 2019-nCoV. С тех пор, по данным врачей, она полностью вылечилась и вернулась в Китай.

Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Около 2,2 тыс. жителей находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди - у них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Теги
ТаиландКитайская вирусная пневмония
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