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АО "РТИ" этим летом впервые покажет скрытую радиолокационную систему досмотра

По словам гендиректора компании Павла Лаптаева, проектом уже заинтересовалась Росгвардия, которая попросила довести эту технологию до продукта

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. АО "РТИ" разработала для мест массового скопления людей скрытую систему досмотра, работающую на субмиллиметровых волнах. Новинку, которой заинтересовалась Росгвардия, компания будет готова показать публике к форуму "Армия-2020", рассказал в интервью ТАСС генеральный директор АО "РТИ" Павел Лаптаев.

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Гендиректор отметил, что в настоящее время много внимания уделяется безопасности таких объектов, как аэропорты, вокзалы, стадионы, другие места массового скопления людей. Однако обычные для таких объектов "рамки" существенно замедляют поток людей, приводят к очередям, давкам, добавил Лаптаев.

"Наша система позволяет в силу скрытой установки и отсутствия барьерной среды сканировать проходящий поток. Эта система уникальна по конструкции, она содержит ряд антенн с передатчиками и приемниками. Система сканирует проходящий поток, и в толпе определяются и классифицируются потенциально опасные объекты: огнестрельное оружие, колюще-режущие предметы, взрывчатые отравляющие вещества", - рассказал глава РТИ. Он уточнил, что система использует радиолокационное излучение в терагерцевом диапозоне (длина волны меньше миллиметра - прим. ТАСС).

"К форуму "Армия -2020" (пройдет в конце августа - прим. ТАСС) будем готовы показать работающую систему", - уточнил он.

Лаптаев отметил, что в разработке системы используются компетенции АО "РТИ" из области радиолокации - главным образом, алгоритмы обработки информации, опыт работы с огромными массивами входной информации.

По словам гендиректора, проектом уже заинтересовалась Росгвардия, которая попросила довести эту технологию до продукта. "Мы выбрали для себя мобильное направление - комплекс будет устанавливаться на платформе. Сейчас у нас есть макетный образец. Задача ближайших двух-трех месяцев - собрать всю начинку в оболочку", - уточнил он.

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