В Крыму запустят телепередачу и начнут издавать газету для популяризации украинского языка

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Власти и общественники Крыма намерены популяризировать украинский язык, который является в регионе одним из государственных: для этого на полуострове проведут форум, круглые столы и выставки. Также в 2020 году в Крыму планируют издать газету и запустить программу на украинском языке на региональном телевидении.

Конституцией Республики Крым государственными признаны сразу три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Муниципальные и госучреждения указывают свои названия на всех трех.

Учат в школе и вузах

Сейчас украинский язык изучают как в школах, так и в вузах полуострова - Крымском инженерно-педагогическом и Крымском федеральном университетах (КФУ). В Севастополе с этого учебного года школьники могут по желанию выбирать эту дисциплину после того, как в региональный департамент поступили просьбы о введении уроков украинского.

"Направление "Украинский язык и литература" и для России, и для Крыма считается уникальным. [Выпускники] работают в разных сферах, которые актуализированы в Крыму как в многонациональном регионе", - сообщила ТАСС декан факультета славянской филологии и журналистики КФУ Галина Богданович, отметив, что выпускники вуза не обязательно становятся школьными учителями.

Заместитель декана факультета славянской филологии и журналистики КФУ Сергей Диброва, который также преподает украинский язык и литературу в симферопольских школах, рассказал, что к нему регулярно обращаются сотрудники правоохранительных органов и представители власти Крыма за переводом документов как с русского на украинский, так и с украинского на русский язык. "Наши выпускники обеспечивают этот процесс. К нам постоянно идут обращения в плане того, что нужно уточнить имена собственные и тому подобное. Язык востребован, и дети с ним работают постоянно", - отметил Диброва.

В Крымском инженерно-педагогическом университете ситуация обратная. По словам его ректора Чингиза Якубова, число абитуриентов вуза сокращается. "Вопрос с их дальнейшим трудоустройством стоит достаточно остро. К сожалению, объективные реалии таковы, что желающих учиться на этом направлении подготовки с каждым годом становится все меньше", - рассказал Якубов.

Причина в том, считает председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина, что жители Крыма хорошо помнят, как насаждался язык до воссоединения с Россией. "Переломить неприязнь к украинскому языку очень тяжело. Мы сейчас постепенно стараемся привить любовь к нему, показать, что он не навязывается, что можно слушать и петь песни, потому что он очень мелодичный, можно читать наш интернет-ресурс "Переяславская Рада 2.0", который вещает и на украинском, и на русском языках. Мы видим интерес, видим статистику нашего сайта: у нас второе рождение украинского языка в Крыму происходит - его начинают любить, сохранять и оберегать", - рассказала ТАСС Гридчина.

"Язык - душа народа"

Вместе с тем, в 2018 году в Крыму отредактировали и выпустили семь оригинальных учебных изданий для 1-4 классов общим тиражом 8,6 тыс. экземпляров, сообщили ТАСС в минобразования республики. В министерстве отметили, что с 2005 года на полуострове проходит и всекрымский творческий конкурс "Язык - душа народа", участники которого только в прошлом году готовили творческие работы и выступали на семи языках народов Крыма: армянском, башкирском, болгарском, греческом, крымско-татарском, русском и украинском.

Чтобы популяризировать язык, в феврале 2020 года в Крыму планируют провести круглый стол по творчеству Леси Украинки с привлечением филологов двух региональных вузов, в марте - выставку книг Тараса Шевченко из домашних библиотек членов украинской общины, а в апреле - молодежный форум.

"У нас достаточно широкая программа поддержки и развития различных национальных этносов в Крыму, и украинского языка в частности. В 2019 году мы реализовали целый перечень мероприятий: чествование 205-й годовщины художника и писателя Тараса Шевченко, отмечали мы в одном из парков Симферополя День дружбы и единения славян, где украинской культуре было отведено достойное место. В рамках реализации мероприятий по оснащению самодеятельных творческих коллективов вышивались национальные костюмы за счет средств бюджета", - рассказал ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Альберт Кангиев.

С 1992 по 2014 год в Крыму издавалась единственная украиноязычная газета "Кримська світлиця". Ранее, с 1956 по 1991 год, ежедневная газета "Крымская правда" выходила на двух языках: русском и украинском. В "Украинской общине Крыма" надеются, что уже в этом году начнут выпускать газету на украинском языке, есть мысли и о создании программы на крымском региональном телеканале. "Поручение по скорейшей организации этих программ есть. Я думаю, что 2020 год этим и ознаменуется", - добавил Кангиев.

Инициативу поддержат и депутаты, уточнил ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "Выход газеты и программы на украинском языке должен быть востребован гражданами украинского происхождения, проживающими на территории республики. Безусловно, эта инициатива будет поддержана на уровне Государственного совета Республики Крым, правительства - исполнительной власти", - сказал он.

Гемпель напомнил, что сейчас на полуострове издаются газеты на немецком, болгарском, греческом языках, а также журнал на армянском языке. "Я думаю, что в этом году, конечно, будет этот проект [по изданию газеты на украинском] осуществлен. Если говорить об украинском языке на бытовом уровне, я на сегодняшний день не вижу препятствий гражданам украинской национальности реализовывать свои права и интересы на украинском языке", - заключил он.