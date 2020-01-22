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Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент отметил вклад народной артистки РСФСР в историю отечественного театра и кино

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актерских работ", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал актрисе здоровья, вдохновения и творческих успехов.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1952-1954 годах училась на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного института, но не закончила его. В 1958 году она окончила ГИТИС и сразу была принята в труппу Государственного академического театра им. Моссовета, где актриса служит уже 62 года.

Талызина сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Самой "свежей" работой актрисы стала заглавная роль в спектакле "Васса", который был поставлен в 2018 году к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького. Кроме того, на счету Талызиной более ста кино- и телефильмов, среди которых такие популярные, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники", "Следствие ведут знатоки", "О бедном гусаре замолвите слово", "Старые клячи", а также сериалы "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Достоевский", "Екатерина" и многие другие.

Актриса также является автором нескольких литературных программ на телевидении. Она участвует в проектах на радио, выступает с поэтическими концертами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТалызина, Валентина Илларионовна
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