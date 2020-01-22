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Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись российскому государству
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

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"Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства", - сказала Матвиенко в среду, открывая весеннюю сессию Совета Федерации.

Она попросила комитет по международным делам "очень внимательно, главное, взвешенно проработать этот вопрос". "Речь должна идти не об охоте на ведьм, а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны", - подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко назвала предложенные президентом изменения в Конституцию РФ, касающиеся запрета на иностранное гражданство или вида на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности, давно назревшей проблемой.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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