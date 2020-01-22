В США оценили угрозу распространения в стране пневмонии нового типа

"Мы в прошлом сталкивалась со схожими вызовами со стороны SARS и MERS. Те вспышки заболеваний были сложными и требовали всеобъемлющих ответных мер со стороны органов здравоохранения. Опираясь на этот опыт, мы знаем, что ключевое значение имеет проявление активности и инициативы, сохранение готовности [быстро действовать]. Подтверждение передачи нынешнего вируса от человека человеку в Азии, безусловно, повышает уровень нашей обеспокоенности. Однако мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на данном этапе остается низким", - заявила эксперт.

ВАШИНГТОН, 22 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Угроза распространения в США пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, невелика, несмотря на выявление первого случая такого заболевания в стране. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов директор американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Она, впрочем, допустила, что в США вскоре могут быть выявлены и другие случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавируса 2019-nCoV.

Вверенное Мессонье ведомство работает в структуре Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Вирус пересек океан

"Мы теперь подтвердили первый случай [обнаружения] нового типа коронавируса в США", - сказала Мессонье. Этот случай был выявлен севернее Сиэтла в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Заболевание диагностировано у мужчины в возрасте 30 с небольшим лет, 15 января прилетевшего из Уханя (КНР) и на следующий день обратившегося за медицинской помощью.

Специалист подчеркнула, что сейчас угрозы жизни пациента нет. "Этот джентльмен в настоящее время весьма здоров. Он получает поддерживающую терапию, за его состоянием наблюдают", - отметила Мессонье.

По ее словам, пациентом занимаются, помогая местным врачам, сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний. Диагноз был точно подтвержден 20 января.

Мессонье уточнила, что пока в США методика выявления вируса разработана лишь в лабораториях этих центров. "Однако в предстоящие недели мы поделимся этими тестами с партнерами внутри страны и за рубежом", - пообещала эксперт.

Меры безопасности

Она указала, что всего новым вирусом оказалось к настоящему времени поражено около 300 человек в Китае, произошло его распространение в Таиланд, Японию, Республику Корея и на Тайвань. "Была подтверждена передача от человека человеку. Остается неизвестным, насколько легко или устойчиво распространяется этот вирус", - пояснила Мессонье.

В свою очередь, пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний подтвердила, что власти США намерены расширить масштабы предварительной проверки пассажиров, прибывающих из-за рубежа авиационным транспортом. Позднее на этой неделе такие меры контроля будут введены в международных аэропортах Атланты (штат Джорджия) и Чикаго (Иллинойс). 17 января такие проверки пассажиропотока начались в аэропортах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса (штат Калифорния), а также Нью-Йорка.