На Сахалине завершили эвакуацию всех рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Спасатели в среду завершили эвакуацию всех рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

В среду днем в заливе Мордвинова оторвалась льдина, на которой находились около 200 рыбаков. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели.

"По состоянию на 17:00 (09:00 мск) операция завершена", - говорится в сообщении. Уточняется, что рыбаки находились в 300 м от берега.

По данным пресс-службы, сейчас все рыбаки находятся в безопасности, пострадавших нет. На месте отрыва льда продолжается мониторинг ситуации.

Ранее Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что в операции по спасению рыбаков приняли участие 18 спасателей и 14 единиц техники, в числе которой четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус". Также был подготовлен к взлету вертолет Ми-8.