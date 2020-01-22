Журнал "Родина" к 75-летию Победы подготовит цикл тематических приложений

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Исторический научно-популярный журнал "Родина" в Год памяти и славы запустил специальный проект "Документы Победы", рассказывающий о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны через призму архивных документов. О том, какие темы каждый месяц будут представлены читателям, ТАСС рассказал заместитель главного редактора "Российской газеты", шеф-редактор "Родины" Игорь Коц.

"Мы очень много пишем о войне, почти в каждом номере выходят материалы, посвященные тем или иным эпизодам. Но в юбилейный год хотелось сделать что-то особенное. Несколько лет назад "Российская газета" ("Родина" входит в линейку ее изданий) сделала приложение о документах Победы. Мы решили к этому вернуться и развернуть проект на пять номеров - с января по май, в каждый номер журнала "Родина" мы будем вкладывать 24-страничный журнал, каждый из которых будет тематическим", - сказал он.

По словам Коца, первый выпуск посвящен приказам командования Красной армии, отражающим основные вехи Великой Отечественной войны. "Мы взяли, с одной стороны, приказы малоизвестные, например бомбить Германию 22 июня 1941 года. Конечно, специалисты знают об этом, но массовый читатель вряд ли. С другой стороны, показали очень известные документы, но с интересными подробностями", - отметил шеф-редактор.

В частности, большое внимание уделено анализу знаменитого приказа Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 227, известного как "Ни шагу назад".

"Оказалось, что этот приказ был практически продиктован Сталину фронтовиками, которые сообщали ему в личных письмах о дезорганизованности, отсутствии порядка, трусости и подчеркивали, что нужно наводить железную дисциплину, расстреливать предателей. Эти письма есть в архивах, поэтому разговоры о том, что Сталин единолично принял якобы бесчеловечный приказ, не имеют под собой оснований, это была, как сейчас бы сказали, "инициатива снизу". Мы дали полный текст этого документа, комментарии историка и опубликовали документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) о том, как встречали этот приказ на фронтах", - отметил Коц.

Продуктовые карточки, похоронки и награды

Второй номер "Документов Победы", который скоро появится в продаже, будет называться "Продуктовая карточка", третий - "Треугольник" - о письмах с фронта, четвертый - "Похоронка", пятый - "Наградной лист". По словам Коца, акцент будет сделан на историях людей, и знаменитых, и безвестных.

"Мы выбираем то, что цепляет за сердце. Например, в приложении "Продуктовая карточка" будет материал из Перми с потрясающей фотографией. На местном авиационном заводе во время войны трудилось очень много подростков, и директор завода, генерал-майор Анатолий Солдатов наградил ударников производства по-отцовски. На фотографии огромный стол, за которым сидят дети, перед каждым стоит банка с вареньем, в центре стола директор. Он еще каждому по паре валенок вручил", - анонсировал будущий материал шеф-редактор.

Он отметил, что конкретные истории, показанные через радостные и трагические события войны, цепляют сильнее, чем сухие цифры статистики. "Выпуск "Похоронка" будет тяжелым. И у нас было много споров относительно этого номера. Но давайте не будем забывать, что День Победы - это "праздник со слезами на глазах". А главное - очень личный праздник. Сегодня люди устали от обилия информации, от огромного потока цифр и фактов. Но зато миллионы каждый год выходят на шествия "Бессмертного полка", каждый вспоминает свою семейную историю, и истории конкретных людей находят в обществе гораздо более сильный отклик, чем пафосные передовицы", - подчеркнул Коц.

Завершит серию майский номер, посвященный вопросам награждения, где также будут представлены малоизвестные и интересные воспоминания и документы. "Там будут истории о том, как награда нашла героя спустя 70 лет, будут истории о малоизвестных подвигах, истории о том, как человека представляли, допустим, к званию Героя Советского Союза и постепенно, по мере прохождения инстанций, награда понижалась. Будут истории о невостребованных орденах, которые не нашли своих героев, другие эпизоды", - добавил он.

История и мифы

Вместе с тем Коц обратил внимание на низкий уровень знаний школьников о Великой Отечественной войне и истории в целом.

"Не так давно мы делали беседу с замечательным учителем истории из подмосковной Истры Еленой Литвяк, которая шокировала утверждением: для сегодняшних школьников Сталинградская и Куликовская битвы - события одного порядка. Но может ли быть иначе, если на изучение Сталинградской и Курской битв школьная программа отводит один урок. На два величайших сражения ХХ века - футбольный тайм! Конечно, есть и другие примеры. В прошлом году мы напечатали материал школьника Владимира Колыбалова из Нижнего Тагила, который раскопал историю своего прадеда, погибшего в немецком концлагере. Мы были в командировке, когда там проходил конкурс школьных работ, и когда мы узнали эту историю, то немедленно взяли в работу и опубликовали. Безусловно, если подрастающее поколение не будет знать историю, будущего у нашей страны нет", - подчеркнул он.

По словам шеф-редактора, сегодня среди молодежи утвердилось мнение, что все значимые открытия и изобретения были сделаны в других странах и заимствованы нами, что абсолютно не соответствует действительности. "Мы напечатали простую подборку о 20 наших соотечественниках. Рассказали, что гусеничный трактор изобрел крестьянин-самоучка Федор Блинов, телевизор - Владимир Зворыкин, киноаппарат - Иосиф Тимченко и так далее. Я рассказал об этом на съезде учителей в Москве и предложил сделать проект о "русских Кулибиных" - чтобы брошюрка о них, пусть на самой дешевой бумаге, была в каждой школе. Этот проект был бы очень важен для нашей страны", - сказал Коц.

Реальные исторические факты российской истории, добавил Коц, не только познавательны - они в большинстве случаев гораздо интереснее бесчисленных мифов.

"Несколько лет назад, после выхода одноименного фильма, были большие дискуссии относительно подвига 28 героев-панфиловцев. Мы не стали ввязываться в споры, но подготовили на основе архивных документов большой материал о том, что происходило в те ноябрьские дни под Москвой. Дали расследование "8000 героев-панфиловцев" и материал о политруке Василии Клочкове, на которого "диванные аналитики" тоже набросились за якобы не сказанные им слова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва". Думаю, слова за Клочкова придумал военный корреспондент, а вот то, что к ноябрю 1941 года Клочков был представлен к двум орденам Красного Знамени, что в период отступления он побывал под трибуналом (и был оправдан) за расстрел перед строем командира, который не выставил ночью охранение, что 7 ноября 1941 года Клочков возглавил разведгруппу в ближний тыл немцев и захватил "языков", - вот это история непридуманная. И она прекраснее самых невероятных и пафосных мифов", - заключил Коц.