{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Журнал "Родина" к 75-летию Победы подготовит цикл тематических приложений

Всего с января по май выйдет пять выпусков, рассказывающих о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Исторический научно-популярный журнал "Родина" в Год памяти и славы запустил специальный проект "Документы Победы", рассказывающий о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны через призму архивных документов. О том, какие темы каждый месяц будут представлены читателям, ТАСС рассказал заместитель главного редактора "Российской газеты", шеф-редактор "Родины" Игорь Коц.

"Мы очень много пишем о войне, почти в каждом номере выходят материалы, посвященные тем или иным эпизодам. Но в юбилейный год хотелось сделать что-то особенное. Несколько лет назад "Российская газета" ("Родина" входит в линейку ее изданий) сделала приложение о документах Победы. Мы решили к этому вернуться и развернуть проект на пять номеров - с января по май, в каждый номер журнала "Родина" мы будем вкладывать 24-страничный журнал, каждый из которых будет тематическим", - сказал он.

По словам Коца, первый выпуск посвящен приказам командования Красной армии, отражающим основные вехи Великой Отечественной войны. "Мы взяли, с одной стороны, приказы малоизвестные, например бомбить Германию 22 июня 1941 года. Конечно, специалисты знают об этом, но массовый читатель вряд ли. С другой стороны, показали очень известные документы, но с интересными подробностями", - отметил шеф-редактор.

В частности, большое внимание уделено анализу знаменитого приказа Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина № 227, известного как "Ни шагу назад".

"Оказалось, что этот приказ был практически продиктован Сталину фронтовиками, которые сообщали ему в личных письмах о дезорганизованности, отсутствии порядка, трусости и подчеркивали, что нужно наводить железную дисциплину, расстреливать предателей. Эти письма есть в архивах, поэтому разговоры о том, что Сталин единолично принял якобы бесчеловечный приказ, не имеют под собой оснований, это была, как сейчас бы сказали, "инициатива снизу". Мы дали полный текст этого документа, комментарии историка и опубликовали документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) о том, как встречали этот приказ на фронтах", - отметил Коц.

Продуктовые карточки, похоронки и награды

Второй номер "Документов Победы", который скоро появится в продаже, будет называться "Продуктовая карточка", третий - "Треугольник" - о письмах с фронта, четвертый - "Похоронка", пятый - "Наградной лист". По словам Коца, акцент будет сделан на историях людей, и знаменитых, и безвестных.

"Мы выбираем то, что цепляет за сердце. Например, в приложении "Продуктовая карточка" будет материал из Перми с потрясающей фотографией. На местном авиационном заводе во время войны трудилось очень много подростков, и директор завода, генерал-майор Анатолий Солдатов наградил ударников производства по-отцовски. На фотографии огромный стол, за которым сидят дети, перед каждым стоит банка с вареньем, в центре стола директор. Он еще каждому по паре валенок вручил", - анонсировал будущий материал шеф-редактор.

Он отметил, что конкретные истории, показанные через радостные и трагические события войны, цепляют сильнее, чем сухие цифры статистики. "Выпуск "Похоронка" будет тяжелым. И у нас было много споров относительно этого номера. Но давайте не будем забывать, что День Победы - это "праздник со слезами на глазах". А главное - очень личный праздник. Сегодня люди устали от обилия информации, от огромного потока цифр и фактов. Но зато миллионы каждый год выходят на шествия "Бессмертного полка", каждый вспоминает свою семейную историю, и истории конкретных людей находят в обществе гораздо более сильный отклик, чем пафосные передовицы", - подчеркнул Коц.

Завершит серию майский номер, посвященный вопросам награждения, где также будут представлены малоизвестные и интересные воспоминания и документы. "Там будут истории о том, как награда нашла героя спустя 70 лет, будут истории о малоизвестных подвигах, истории о том, как человека представляли, допустим, к званию Героя Советского Союза и постепенно, по мере прохождения инстанций, награда понижалась. Будут истории о невостребованных орденах, которые не нашли своих героев, другие эпизоды", - добавил он.

История и мифы

Вместе с тем Коц обратил внимание на низкий уровень знаний школьников о Великой Отечественной войне и истории в целом.

"Не так давно мы делали беседу с замечательным учителем истории из подмосковной Истры Еленой Литвяк, которая шокировала утверждением: для сегодняшних школьников Сталинградская и Куликовская битвы - события одного порядка. Но может ли быть иначе, если на изучение Сталинградской и Курской битв школьная программа отводит один урок. На два величайших сражения ХХ века - футбольный тайм! Конечно, есть и другие примеры. В прошлом году мы напечатали материал школьника Владимира Колыбалова из Нижнего Тагила, который раскопал историю своего прадеда, погибшего в немецком концлагере. Мы были в командировке, когда там проходил конкурс школьных работ, и когда мы узнали эту историю, то немедленно взяли в работу и опубликовали. Безусловно, если подрастающее поколение не будет знать историю, будущего у нашей страны нет", - подчеркнул он.

По словам шеф-редактора, сегодня среди молодежи утвердилось мнение, что все значимые открытия и изобретения были сделаны в других странах и заимствованы нами, что абсолютно не соответствует действительности. "Мы напечатали простую подборку о 20 наших соотечественниках. Рассказали, что гусеничный трактор изобрел крестьянин-самоучка Федор Блинов, телевизор - Владимир Зворыкин, киноаппарат - Иосиф Тимченко и так далее. Я рассказал об этом на съезде учителей в Москве и предложил сделать проект о "русских Кулибиных" - чтобы брошюрка о них, пусть на самой дешевой бумаге, была в каждой школе. Этот проект был бы очень важен для нашей страны", - сказал Коц.

Реальные исторические факты российской истории, добавил Коц, не только познавательны - они в большинстве случаев гораздо интереснее бесчисленных мифов.

"Несколько лет назад, после выхода одноименного фильма, были большие дискуссии относительно подвига 28 героев-панфиловцев. Мы не стали ввязываться в споры, но подготовили на основе архивных документов большой материал о том, что происходило в те ноябрьские дни под Москвой. Дали расследование "8000 героев-панфиловцев" и материал о политруке Василии Клочкове, на которого "диванные аналитики" тоже набросились за якобы не сказанные им слова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва". Думаю, слова за Клочкова придумал военный корреспондент, а вот то, что к ноябрю 1941 года Клочков был представлен к двум орденам Красного Знамени, что в период отступления он побывал под трибуналом (и был оправдан) за расстрел перед строем командира, который не выставил ночью охранение, что 7 ноября 1941 года Клочков возглавил разведгруппу в ближний тыл немцев и захватил "языков", - вот это история непридуманная. И она прекраснее самых невероятных и пафосных мифов", - заключил Коц.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Пневмония нового типа привела к нехватке защитных масок в аптеках Пекина
Сложности с покупкой респираторов возникают и при попытке заказать их в интернете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС