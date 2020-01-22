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Пенсионерке из Брянской области, чья дочь обратилась к Путину, восстановили соцвыплаты

Положенные средства женщина начнет получать с января

ТАСС, 22 января. Власти Брянской области восстановили выплаты по статусу "Труженик тыла" 94-летней жительнице Брянской области, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери в получении социальной поддержки. Положенные ей средства она начнет получать с января, сообщили в среду ТАСС в правительстве региона.

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В субботу, 18 января, после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

"Ситуация такова, что шесть лет назад Софья Степановна Маслова меняла прописку. Ни она сама, ни ее родственники не уведомили местные органы соцзащиты об этом, в связи с чем региональная выплата за статус "Труженик тыла" была прекращена по месту прежнего проживания. Сейчас необходимые документы оформлены, пенсионерка получит доплату за январь, в феврале и далее выплаты пойдут согласно графику", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Масловой восстановили право на получение льготных лекарств, технических средств реабилитации и социальных выплат в связи с установлением первой группы инвалидности. Как отметили в правительстве региона, сама пенсионерка и ее родственники в течение почти шести лет не обращались в лечебные учреждения для оформления инвалидности. "Обращение поступило лишь 11 сентября 2019 года, в тот же день к Масловой на дом выехала комиссия из Климовской ЦРБ, было предложено отвезти пенсионерку для рентгеновского обследования в районную больницу, но она сама и родственники отказались. Комиссия медико-социальной экспертизы провела обследование на дому, 15 января 2020 года установлена группа инвалидности, то есть до обращения Надежды Панченко к президенту", - сказали в облправительстве.

По информации Панченко, ее мать - ветеран труда, всю жизнь трудилась в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет, она была в оккупации, работала в тылу. Шесть лет назад пенсионерка упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств, врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится на расстоянии 25 км от села.

Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы оформлены не были, женщина с момента получения травмы не встает. Проверку сложившейся ситуации проводит прокуратура и следственное управление СК РФ по Брянской области.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБрянская область
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