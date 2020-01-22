Имена Александр и Софья чаще всего давали новорожденным в Москве в 2019 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Самыми популярными именами для новорожденных детей в Москве в 2019 году стали Александр, Михаил, Софья и Мария. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте мэра столицы.

"Тройка самых распространенных мужских имен не изменилась с 2018 года. Чаще всего мальчиков называли Александром - такое имя получил 2 тыс. 991 ребенок. Вторым по популярности мужским именем стал Михаил (2 тыс. 762 ребенка), третьим - Максим (2 тыс. 600 детей). Кроме того, мальчиков называли Артем (2 тыс. 152), Иван (1 тыс. 564), Даниил (1 тыс. 673), Марк (1 тыс. 594) и Лев (1 тыс. 564). В топ-5 женских имен вошли София (Софья) (3 тыс. 261 ребенок), Мария (2 тыс. 688), Анна (2 тыс. 548), Алиса (2 тыс. 156), Виктория (2 тыс. 029). Кстати, если 20 лет назад девочек чаще всего называли Екатериной, то в 2019-м это имя даже не попало в топ-10", - говорится в сообщении.

Родители в прошлом году также часто давали своим детям древние славянские имена - Милана, Мирослава, Злата и Макар. Некоторые родители выбирали необычные варианты - Мия, Николь и Аврора. Многих детей называли двойными именами - Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония, Мила Стефания и София Мария, говорится в сообщении.

Давали детям и имена в честь героев литературных произведений. Так, поклонники "Гарри Поттера" назвали дочку Гермионой. Еще одна москвичка получила имя Феникс, одного мальчика назвали именем бога германо-скандинавской мифологии Один.

Среди других нестандартных имен - Гагарин, Данте, Рюрик, Ноябрина, Март, Златоцвета и Реал (в честь знаменитого футбольного клуба).