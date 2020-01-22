Пневмония нового типа привела к нехватке защитных масок в аптеках Пекина

ПЕКИН, 22 января. /ТАСС/. Жители Пекина активно скупают в аптеках, супермаркетах и больницах защитные маски и витамины на фоне распространения в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV. В преддверии праздников спрос на респираторы значительно превышает предложение. 22 января корреспондент ТАСС не только не смог приобрести маску в аптеке, но и заказать ее в интернете.

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Респираторы типа №95 (маска для защиты от твердых мелких частиц, сертифицированная Национальным институтом охраны труда США (NIOSH) пользуются особой популярностью среди населения. В социальных сетях и местных газетах маску называют "особенно эффективной" для защиты от инфицирования пневмонией нового типа. Ранее информационный портал Sina сообщил, что такими респираторами пользуются врачи столичных больниц.

В большинстве аптек и супермаркетов делового района Пекина - Чаоян - данный тип респираторов отсутствует. Невозможно заказать маску и через онлайн-систему доставки Eleme. При введении в поисковую строку "маска №95", система выдает лишь две аптеки в радиусе 10 км, в которых имеется данный тип респиратора. Однако оба магазина закрыты на время новогодних праздников (с 24 по 30 января).

На улицах города все больше людей в защитных масках: помимо №95 граждане надевают одноразовые марлевые повязки, респираторы для защиты от загрязнения воздуха, простые тканевые макси. По наблюдениям корреспондента ТАСС, людей в респираторах значительно больше, чем в дни сильного смога, при этом их число изо дня в день растет: если в понедельник где-то треть пассажиров метро Пекина передвигались в респираторах, то в среду маски носили почти все.

Наряду с масками граждане приобретают поливитаминные комплексы, активно раскупают влажные салфетки, антибактериальные гели для рук и другие средства гигиены.

По данным на утро среды, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек. Около 2,2 тыс. жителей находились в тесном контакте с заболевшими и помещены на карантин.