Путин прибыл в Липецкую область, где осмотрит соцобъекты и обсудит меры поддержки граждан

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному собранию.

Это станет первым мероприятием главы государства по теме социальных вопросов после того, как 21 января он утвердил новый состав правительства, в котором существенно обновлен социальный блок.

Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию 15 января посвятил именно социальным вопросам. Он заявил, что 2020 год будет рубежным для России - перед страной стоят исторические задачи для изменения жизни россиян к лучшему. Поэтому, по его словам, сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Президент выразил уверенность, что все это потребует нового качества государственного управления, работы всех уровней власти и прямого диалога с населением.

Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах.