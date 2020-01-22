С семьей мальчика, ударившего педагога в московской школе, будут работать психологи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты соцзащиты Москвы окажут семье подростка, который в результате конфликта ударил учительницу, социально-психологические услуги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования ТАСС сообщили, что в московской школе 15 января произошел конфликт между педагогом и учеником восьмого класса. В результате школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. Директор школы принял решение об увольнении.

"Инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты, 17 января они связались с бабушкой мальчика и предложили помощь. 20 января 2020 году специалисты соцзащиты навестили семью. Семье была предложена необходимая помощь. Отец мальчика выразил готовность в получении социально-психологических услуг", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас мальчик наблюдается у травматолога по месту жительства, он находится на больничном. Специалисты соцзащиты будут продолжать навещать семью и оказывать необходимую поддержку.

Ребенок находится под наблюдением соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению. Психолог проводил с ребенком занятия по контролю эмоциональных проявлений, улучшению коммуникативных навыков, налаживанию контактов со сверстниками. Также сотрудники соцзащиты проводили комплексную работу с семьей. В частности, для них были организованы походы в цирк и кинотеатр, с отцом мальчика неоднократно проводились беседы, ему рекомендовали принимать больше участия в воспитании ребенка.

Несмотря на усилия психолога, у ребенка наблюдались психические проблемы. В 2018 году семья отказалась от социального сопровождения. В настоящий момент психосоматическое состояние ребенка удовлетворительное.