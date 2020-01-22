Хайнань принял превентивные меры в связи с распространением пневмонии нового типа

ХАЙКОУ /Китай/, 22 января. /ТАСС/. Государственные органы по вопросам гигиены и здравоохранения южнокитайского острова Хайнань усилили меры по предотвращению эпидемии в связи с подтверждением в регионе первого случая заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил региональный центр по предотвращению эпидемий и массовых заболеваний.

"Хайнань уделяет пристальное внимание деятельности по предотвращению распространения пневмонии нового типа, уже создана руководящая рабочая группа по реализации превентивных мер", - заявила директор центра Цю Ли.

По ее словам, инкубационный период заболевания составляет две недели. Власти выделили специальные помещения в Народной больнице Хайнаня (Хайкоу) и в Центральной больнице города Санья, куда будут направлять инфицированных в случае вспышки заболевания. "Одновременно проводится инструктаж медицинских работников о работе в условиях распространения пневмонии нового типа", - рассказала директор.

Как она уточнила, на Хайнане будет ежедневно публиковаться доклад о текущей ситуации вне зависимости от того, были ли выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Согласно официальной статистике, на острове пока не зарегистрированы случаи пневмонии нового типа. Выявлен только один прибывший из Уханя человек с подозрением на инфекцию, он находится на карантине под наблюдением врачей.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).