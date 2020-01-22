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Проект поправок по медкластеру в ДФО планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию

По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, медкластер позволит открывать на острове Русском подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать зарубежных специалистов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Поправки в законодательные акты необходимы для создания на Дальнем Востоке медицинского кластера по аналогии с существующим в "Сколково". Их планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил в среду глава Минвостокразвития Александр Козлов, сохранивший пост в новом составе кабмина.

Президент РФ Владимир Путин в конце сентября поручил представить предложения по созданию в ДФО медицинского кластера для обеспечения инновационной деятельности в здравоохранении. В ноябре Козлов сообщал, что работа медкластера на Дальнем Востоке может быть организована по аналогии с кластером в "Сколково".

"Есть поручение Владимира Владимировича Путина о создании медицинского кластера на [острове] Русском (в Приморье). Для этого нужно внести изменения в уже существующие отдельные законодательные акты. Мы делаем доклад на имя президента РФ, просим 160-ФЗ, который распространяется на "Сколково", распространить и на остров Русский, на отдельную территорию, где мы готовы реализовать поручение. Ожидаем, что в весеннюю сессию проект соответствующих поправок внесут в Госдуму", - сказал Козлов.

По его словам, кластер позволит открывать на Русском подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, доказавшие эффективность за рубежом.

Московский международный медицинский кластер, строящийся на территории "Сколково", - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в стране. Его уникальность в том, что клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), могут оказывать медпомощь, применять препараты и оборудование на территории кластера без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКозлов, Александр АлександровичДальний Восток
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