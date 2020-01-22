Арктическая экспедиция исследовала самые холодные точки Якутии

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Тестовая экспедиция "Покорители холода", которая изучала местности с наиболее низкими температурами на севере Якутии, зафиксировала минимальную температуру воздуха в Якутии в январе, которая, по предварительным данным, составила минус 54 градуса. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель экспедиции Вячеслав Ипатьев.

Две группы исследователей, журналистов и блогеров с 12 января отмечали экстремально низкие температуры в Верхоянском и Оймяконском районах.

"По предварительным данным, средние температуры января холоднее в Оймяконском районе. Предварительно, минимальная температура зафиксирована в Оймяконском районе - минус 54 градуса. Она совпадает с данными ближайшей метеостанции. В Верхоянском районе зафиксировано минус 50,5 градуса", - рассказал Ипатьев.

Он уточнил, что данные предварительные и будут проверяться региональной гидрометслужбой. Окончательные итоги подведут на пресс-конференции в Российском географическом обществе в Москве 29 января. Первый опыт позволит учитывать оптимальные маршруты передвижения групп. "Дело в том, что часть маршрута проходит по зимникам - замерзшему льду рек и озер, где встречаются наледи - незамерзающие участки. Логистика очень сложная, в следующем году будем ее корректировать", - отметил руководитель экспедиции.

Следующий этап экспедиции состоится в 2021 году и будет длиться три недели. "Нам придется пересмотреть способы измерения температуры. Цифровые приборы оказались не очень надежными. Скорее всего, мы их заменим на стандартные спиртовые термометры", - сообщил Ипатьев.

"Покорители холода" - это эксперимент с участием добровольцев, который поддержал глава Якутии Айсен Николаев. Власти ожидают, что экспедиция станет ежегодной и поможет продвижению туристского потенциала Якутии как самой холодной обитаемой территории мира. По ее итогам будут установлены места с наиболее низкой температурой на обитаемой части Земли, которые будут дополнять официальные данные метеонаблюдений.