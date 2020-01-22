Володин поручил профильному комитету Госдумы изучить вопрос о пневмонии нового типа

В ходе пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал обеспокоенность вспышкой заболевания. "Если это действительно заболевание, то мы и в Думе должны принять какие-то меры предосторожности. Может быть, меньше мероприятий, меньше приглашать на заседания Госдумы, меньше контактов и так далее", - сказал парламентарий. При этом он не исключил, что вирус может быть провокацией с целью обогащения фармацевтических корпораций.

"Но информация идет, что мы готовимся: проверки, аэропорты, ограничения. Значит, кому-то, видимо, стало известно, что это действительно настоящая болезнь", - отметил Жириновский.

Председатель Госдумы согласился с доводами главы ЛДПР. "Если коллеги не будут возражать, давайте мы поручим комитету по охране здоровья разобраться с этим вопросом. Действительно, то, что вы говорите, возможно, тем более есть такие примеры. Дмитрий Анатольевич (Морозов, глава комитета Госдумы по охране здоровья - прим. ТАСС), как только вы выясните все вопросы, связанные с этим, просьба тогда на заседании Госдумы нас проинформировать", - поручил спикер нижней палаты.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.