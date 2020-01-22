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Китайская вирусная пневмония

Володин поручил профильному комитету Госдумы изучить вопрос о пневмонии нового типа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания высказал обеспокоенность вспышкой заболевания
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты по охране здоровья изучить вопрос об опасности нового типа коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

В ходе пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал обеспокоенность вспышкой заболевания. "Если это действительно заболевание, то мы и в Думе должны принять какие-то меры предосторожности. Может быть, меньше мероприятий, меньше приглашать на заседания Госдумы, меньше контактов и так далее", - сказал парламентарий. При этом он не исключил, что вирус может быть провокацией с целью обогащения фармацевтических корпораций.

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"Но информация идет, что мы готовимся: проверки, аэропорты, ограничения. Значит, кому-то, видимо, стало известно, что это действительно настоящая болезнь", - отметил Жириновский.

Председатель Госдумы согласился с доводами главы ЛДПР. "Если коллеги не будут возражать, давайте мы поручим комитету по охране здоровья разобраться с этим вопросом. Действительно, то, что вы говорите, возможно, тем более есть такие примеры. Дмитрий Анатольевич (Морозов, глава комитета Госдумы по охране здоровья - прим. ТАСС), как только вы выясните все вопросы, связанные с этим, просьба тогда на заседании Госдумы нас проинформировать", - поручил спикер нижней палаты.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияКитайская вирусная пневмония
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