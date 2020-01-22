Сильный снегопад в Оренбуржье привел к перебоям в работе аэропорта и закрытию трасс

ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Декадная норма осадков выпала в западных и центральных районах Оренбургской области за три дня, что привело к перебоям в работе аэропорта и закрытию трасс.

"С понедельника в Оренбургской области отмечаются осадки в виде снега и мокрого снега, слабые гололедные явления - гололед и налипание мокрого снега. Особый акцент хотелось бы сделать на последних сутках, когда к осадкам добавились метель, усиление ветра от умеренного до сильного. Ухудшение максимальной видимости до 500 м наблюдается на востоке области - это Орск", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Оренбургского ЦГМС Ирина Калитова.

Ранее УГИБДД УМВД России по Оренбургской области сообщило о прекращении движения всех транспортных средств на участках федеральной трассы Оренбург - Орск, а также дороги регионального значения Каменноозерное - Медногорск. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Оренбург, задерживается рейс из Домодедово, а также дневные и вечерние вылеты в Казань и Москву. Рейс авиакомпании "Оренбуржье" из Екатеринбурга задержан в аэропорту Кольцово на шесть часов. "Причиной задержки рейса являются неблагоприятные метеоусловия в Оренбурге", - пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Самолет, следовавший из Москвы в Оренбург сел в 11:57 мск в аэропорту Казани. "На борту - 87 пассажиров. Благополучно приземлился", - уточнили в пресс-службе Международного аэропорта Казань.

Сугробы в городе

Обильный снегопад доставил неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам. В социальных сетях многие выкладывают фотографии нерасчищенных тротуаров в Оренбурге, местами снега намело выше колена.