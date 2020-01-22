Сильный снегопад в Оренбуржье привел к перебоям в работе аэропорта и закрытию трасс

ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Декадная норма осадков выпала в западных и центральных районах Оренбургской области за три дня, что привело к перебоям в работе аэропорта и закрытию трасс.
"С понедельника в Оренбургской области отмечаются осадки в виде снега и мокрого снега, слабые гололедные явления - гололед и налипание мокрого снега. Особый акцент хотелось бы сделать на последних сутках, когда к осадкам добавились метель, усиление ветра от умеренного до сильного. Ухудшение максимальной видимости до 500 м наблюдается на востоке области - это Орск", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Оренбургского ЦГМС Ирина Калитова.
Ранее УГИБДД УМВД России по Оренбургской области сообщило о прекращении движения всех транспортных средств на участках федеральной трассы Оренбург - Орск, а также дороги регионального значения Каменноозерное - Медногорск. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Оренбург, задерживается рейс из Домодедово, а также дневные и вечерние вылеты в Казань и Москву. Рейс авиакомпании "Оренбуржье" из Екатеринбурга задержан в аэропорту Кольцово на шесть часов. "Причиной задержки рейса являются неблагоприятные метеоусловия в Оренбурге", - пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Самолет, следовавший из Москвы в Оренбург сел в 11:57 мск в аэропорту Казани. "На борту - 87 пассажиров. Благополучно приземлился", - уточнили в пресс-службе Международного аэропорта Казань.
Сугробы в городе
Обильный снегопад доставил неудобства не только автомобилистам, но и пешеходам. В социальных сетях многие выкладывают фотографии нерасчищенных тротуаров в Оренбурге, местами снега намело выше колена.
По данным администрации Оренбурга, в ночь на среду на очистке города было задействовано 112 единиц техники и 118 сотрудников коммунальных служб, с улиц вывезено почти 8 тыс. куб. м снега.
"Последствия обильного снегопада сегодня будут устранять 66 единиц спецтехники и 144 сотрудника городских коммунальных служб. По информации УЖКХ администрации города, сегодня в работах будут задействованы 57 единиц снегоуборочной техники и 1179 дворников", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой мэрии.
Калитова отметила, что снегопады не ослабеют до пятницы. Наиболее сильными снегопад, метель и ветер будут во второй половине дня среды и в ночь на четверг. "Влияние атмосферного фронта начнет несколько ослабевать днем 24 января, но при этом еще в ночь на 24 января сохранятся в большинстве районов снег и метель", - уточнила она.