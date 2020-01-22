Федермессер рассказала, что новый министр здравоохранения был волонтером в хосписе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер высказала уверенность в том, что сложностей в работе с новым министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко не будет, поскольку он тоже занимался волонтерством.

"Я уверена, что с Михаилом Альбертовичем не будет у нас особенных сложностей в реализации, мы давно знакомы, он тоже волонтерил в Центре паллиативной помощи и хосписе", - рассказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Федермессер добавила, что последние четыре года Мурашко был "главным соратником в продвижении идеи обезболивания". Сотрудники Росздравнадзора в регионах проводили обучение людей, а горячая линия по обезболиванию, инициированная ведомством, была "на каком-то этапе единственным инструментом для людей получить обезболивание на местах".

"Отношения действительно теплые, партнерские", - добавила она.

21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который ранее возглавлял Росздравнадзор. На посту главы министерства Михаил Мурашко сменил Веронику Скворцову.