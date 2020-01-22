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Федермессер рассказала, что новый министр здравоохранения был волонтером в хосписе

Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи при этом отметила, что в прошлом Михаил Мурашко активно продвигал идеи обезболивания

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер высказала уверенность в том, что сложностей в работе с новым министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко не будет, поскольку он тоже занимался волонтерством.

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"Я уверена, что с Михаилом Альбертовичем не будет у нас особенных сложностей в реализации, мы давно знакомы, он тоже волонтерил в Центре паллиативной помощи и хосписе", - рассказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Федермессер добавила, что последние четыре года Мурашко был "главным соратником в продвижении идеи обезболивания". Сотрудники Росздравнадзора в регионах проводили обучение людей, а горячая линия по обезболиванию, инициированная ведомством, была "на каком-то этапе единственным инструментом для людей получить обезболивание на местах".

"Отношения действительно теплые, партнерские", - добавила она.

21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который ранее возглавлял Росздравнадзор. На посту главы министерства Михаил Мурашко сменил Веронику Скворцову.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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