{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 70 регионов РФ внедряют технологии сопровождаемого проживания инвалидов

По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Григория Лекарева, на сопровождаемом проживании находятся около 2,5 тыс. российских граждан с ментальными расстройствами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Почти 70 регионов России внедряют технологии сопровождаемого проживания инвалидов, на сопровождаемом проживании находятся почти 2,5 тыс. россиян с ментальными расстройствами. Об этом сообщил в среду замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев на пресс-конференции в ТАСС.

"69 регионов сейчас пытаются подступиться к технологии сопровождения. Они пытаются по методикам, которые разработаны в рамках программы "Доступная среда", отработать [эти технологии] на отдельных жизненных ситуациях. Кто-то в пределах интернатного сопровождения, кто-то пытается подобрать жилье или отрабатывают в жилье, которое принадлежит самому инвалиду", - сказал он.

Лекарев также добавил, что сегодня около 2,5 тыс. граждан с ментальными расстройствами находятся на сопровождаемом проживании.

Ранее бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал, что в первом квартале 2020 года должна быть разработана концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в РФ. По его словам, она соберет лучшие практики регионов. В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Липецкий губернатор выделит помещение многодетной семье, которая обратилась к президенту
Многодетной семье Сергея и Валентины Ефановых необходимо помещение для мастерской, где воспитанников местных детдомов и интернатов научат работать с деревом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС