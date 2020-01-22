Почти 70 регионов РФ внедряют технологии сопровождаемого проживания инвалидов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Почти 70 регионов России внедряют технологии сопровождаемого проживания инвалидов, на сопровождаемом проживании находятся почти 2,5 тыс. россиян с ментальными расстройствами. Об этом сообщил в среду замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев на пресс-конференции в ТАСС.

"69 регионов сейчас пытаются подступиться к технологии сопровождения. Они пытаются по методикам, которые разработаны в рамках программы "Доступная среда", отработать [эти технологии] на отдельных жизненных ситуациях. Кто-то в пределах интернатного сопровождения, кто-то пытается подобрать жилье или отрабатывают в жилье, которое принадлежит самому инвалиду", - сказал он.

Лекарев также добавил, что сегодня около 2,5 тыс. граждан с ментальными расстройствами находятся на сопровождаемом проживании.

Ранее бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал, что в первом квартале 2020 года должна быть разработана концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в РФ. По его словам, она соберет лучшие практики регионов. В сентябре Минтруд утвердил дорожную карту по внедрению в России стационарозамещающих технологий для граждан с психическими расстройствами, которая направлена на развитие института приемных семей, получение образования и трудоустройства для граждан этой категории до 2024 года. В частности, планом мероприятий предполагается проработать меры социальной и финансовой поддержки для стимулирования родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.