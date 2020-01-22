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Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране

Глава Белого дома подчеркнул, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в США работают на очень высоком уровне

ТАСС, 22 января. Власти США реализуют меры по недопущению распространения на территории страны коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае. Об этом заявил в среду глава Белого дома Дональд Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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"У нас действительно есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Он уже реализуется очень хорошо", - приводит слова американского лидера агентство Reuters. Американский лидер указал, что в Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний работают на очень высоком уровне.

21 января власти США сообщили о первом зафиксированном в стране случае заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Позднее директор Национального центра США иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье сообщила, что, по их оценке, вероятность распространения в стране заболевания низкая.

Теги
СШАТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмонияЭкономический форум в Давосе – 2020
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