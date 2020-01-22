Посольство России в Греции подтвердило, что его врач посетил Винника в больнице

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции сообщило в среду, что врач диппредставительства в понедельник посетил и провел осмотр россиянина Александра Винника, который находится в тюремной больнице и уже более 30 дней проводит новую голодовку в знак протеста против решения министра юстиции Греции о его последовательной экстрадиции сначала во Францию, затем в США и лишь потом в Россию.

"Сообщения в СМИ о том, что греческая сторона якобы не допустила к содержащемуся под стражей в Афинах российскому гражданину Александру Виннику врача посольства не соответствуют действительности. 20 января врач посольства с разрешения греческих властей посетил и провел осмотр российского гражданина", - отмечается в сообщении диппредставительства в Twitter.

В самом диппредставительстве корреспонденту ТАСС сообщили в среду, что "греческая сторона не препятствовала посещению врачом посольства Александра Винника, предоставив соответствующее разрешение".

Во вторник российский адвокат Винника Тимофей Мусатов сказал журналистам, что защита россиянина Александра Винника подала в Организацию Объединенных Наций жалобу на Грецию в связи с нарушением прав человека и жестоким с ним обращением. Он сообщил, что Винника лишили возможности общаться с семьей, а также права на получение медицинской помощи, добавив, что во вторник к Виннику не пустили российского врача. Мусатов подчеркнул, что жизнь россиянина находится в опасности.

Однако, греческий адвокат россиянина Зои Константопулу во вторник отметила на пресс-конференции, что врач посольства сумел посетить Винника, однако, по ее словам, тюремное начальство создавало препятствия для его нормальной работы. Константопулу подчеркнула, что на Винника оказывается сильное психологическое давление, накануне "не дали врачу российского посольства как следует его осмотреть, Александру объявили о введении ограничений на телефонные звонки".