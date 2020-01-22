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"Он существует". Пользователи соцсетей дождались снегопада в Москве

Согласно прогнозам, в столице на этой неделе может выпасть до 4 см снега
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве в среду начался снегопад. Как прогнозировал Гидрометцентр, на этой неделе в столице может выпасть до 4 см снега. В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за снегопада и возможного образования гололедицы. 

Пользователи соцсетей обратили внимание на снегопад, который стал редкостью для очень теплой зимы. В Instagram появилось множество фотографий и видео с заснеженной столицей. 

Январь 2020 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. 

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Россия
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