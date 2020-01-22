В работе Twitter произошел сбой

ТАСС, 22 января. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в среду в ряде стран по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 13:34 мск. Чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в Испании, Великобритании, Франции, Турции и Японии. В России с проблемами столкнулись жители Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Барнаула и Новосибирска.

По данным сервиса, около 85% пользователей не могут воспользоваться приложением Twitter на платформе Android, 8% не могут войти в свои аккаунты и примерно 6% жалуются на работу сайта.