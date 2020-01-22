Голунов подал жалобу новому генпрокурору с требованием извинений за преследование

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Журналист Иван Голунов подал жалобу новому генеральному прокурору РФ с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Мы подали жалобу на имя генпрокурора РФ, в которой просим признать незаконными бездействия должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которые выражались в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства Голунову, и просим официальное извинение принести", - сказал адвокат.

В жалобе защита указала, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу Голунов незаконно подвергнут мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим.

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пяти бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Путин сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, Путин ответил, что такой информации "пока нет".