СМИ: сотрудник французской контрразведки торговал сведениями в интернете

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Французские следователи выявили сотрудника Главного управления внутренней разведки (DGSI), который вел нелегальную торговлю документами и информацией в даркнете - скрытой сети интернета. Об этом сообщили в среду газета Le Parisien и Agence France-Presse (AFP).

Согласно их сведениям, плату за услуги этот человек, входивший в состав службы по борьбе с терроризмом, получал в биткоинах. Он действовал под псевдонимом Haurus. За эквивалент €100-300 он снабжал людей копиями уже выданных другим удостоверений личности и водительских прав, данными о телефонных контактах тех или иных лиц, их местонахождении и перемещении. Он торговал также и документами на фамилию "заказчиков".

На продажу он направлял свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Он продавал и банковские данные и реквизиты. Для привлечения клиентов он торговал даже "пакетами" - набором документов за €500-600.

Эту преступную деятельность выявили в июне 2018 сотрудники Центрального управления по борьбе с нелегальной миграцией и трудоустройством нелегальных мигрантов (Ocriest). К расследованию, инициированному прокуратурой расположенного радом с Парижем города Нантера, было подключено управление по борьбе с киберпреступностью. Его эксперты предположили, что речь идет либо о хакере, проникшем в электронные системы госадминистрации, либо о сотруднике сил правопорядка, непосредственно совершающем подобные действия.

В конечном счете следователи выявили личность правонарушителя, внимательно изучив все запросы в электронные системы со стороны сотрудников. Они обнаружили человека, 90% запросов которого не относились к его непосредственным рабочим функциям. В сентябре 2018 года этому сотруднику, которому в настоящее время 33 года, а также его сообщнику были предъявлены обвинения. Оба были помещены под судебный контроль.

Следствие выявило, что эти люди часто путешествовали, останавливаясь в дорогих гостиницах. Теперь расследование, как сообщила прокуратура Нантера, завершено и начата подготовка к судебному процессу. По данному делу проходят еще четыре человека - клиенты, среди которых и один бывший грабитель. Он, в частности, приобрел данные о местоположении трех людей, двое из которых были затем убиты, а в отношении третьего была предпринята попытка убийства.