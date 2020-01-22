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Путин пообещал поддержку проекту липецкой многодетной семьи для детей из детдомов

Семья Ефановых попросила помочь им с расширением столярной мастерской

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать проект многодетной семьи Валентины и Сергея Ефановых из Липецкой области, которые организовали занятия для детей из детских домов. Об этом глава государства заявил в среду на встрече с общественностью в Липецкой области.

С просьбой поддержать проект к президенту обратилась ученица 11 класса, победитель конкурса социальных проектов "Мой проект - моей стране!" в номинации "Помощь детям" Софья Ефанова. "В своем послании вы уделили должное внимание семье, для меня это было очень важно, интересно и актуально, потому что я сама воспитываюсь в семье, в которой 20 детей", - сказала Софья.

Путин спросил у нее имена родителей и сказал: "Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон".

Софья рассказала, что ее родители организовали проект для детей из детских домов. "Дети из детских домов во главе с [нашим] папой делают деревянные изделия - кормушки, все-все-все, и дарят это в детские сады, школы и интернаты. Семейный проект существует в основном за счет бюджета нашей семьи. Но с этого года желающих участвовать в нем стало намного больше - и именно детей из детских домов. Но мы, к сожалению, не можем предоставить им возможность участвовать, потому что у нас очень маленькое помещение. Мы хотели бы попросить поддержку, чтобы нам помогли это [помещение] расширить, и чтобы больше детей смогли принять участие в нашем проекте, потому что им это очень интересно", - сказала она.

"Проект замечательный. Обещаю: обязательно вам помогу", - ответил девочке Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая область
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Липецкий губернатор выделит помещение многодетной семье, которая обратилась к президенту
Семье Сергея и Валентины Ефановых необходимо помещение для мастерской, где они научат работать с деревом воспитанников местных детдомов и интернатов
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