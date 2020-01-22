Сертификаты в 250 тыс. рублей помогут малоимущим жителям Липецкой области выращивать ягоды

ТАСС, 22 января. Пять малоимущих жителей Липецкой области получили по социальным контрактам сертификаты на 250 тыс. рублей, которые направят на создание индивидуальных предприятий по выращиванию земляники. Соцконтракт поможет малоимущим семьям открыть свой бизнес и получать регулярный доход, сообщила в среду в своем Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

Соцконтракты вводятся в российских регионах для снижения уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

"Вице-премьер Татьяна Голикова вручила пять сертификатов на финансовую помощь на основании социального контракта. Имена обладателей первых сертификатов на соцконтракт накануне утвердили на заседании комиссии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, в управлении соцзащиты населения региона рассмотрели пять заявлений от жителей Грязинского и Усманского районов, которые решили заключить социальный контракт и выращивать садовую землянику для предприятия компании "Фрагария".

"С 1 января 2020 года государственная социальная помощь на основании социального контракта увеличилась до 250 тыс. рублей - ее могут получить малоимущие жители Липецкой области, приняв решение заняться в рамках социального контракта индивидуальной предпринимательской деятельностью", - уточняется в сообщении.

Завод по глубокой заморозке фруктов и ягод компании "Фрагария" открылся осенью 2017 года в Новоусманском районе Липецкой области, проект предусматривает выращивание 2 тыс. т земляники в год на площади 300 га. Инвестиции в строительство завода составили 550 млн рублей, к 2021 году вложения планируется увеличить до 1,5 млрд рублей. Завод по пятилетнему контракту поставляет свою продукцию компании Danone, которая занимается производством молочных продуктов. Планируется, что до 2021 года предприятие поставит ей около 15 тыс. то замороженной земляники.