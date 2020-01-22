Матвиенко призвала до августа завершить работу над проектом о запрете клеток в судах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса в весеннюю сессию (до конца июля) завершить работу над законопроектом о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний, отметив, что такой закон принять сложнее, чем дополнить Конституцию.

"Комитет проводит огромную работу, нагрузка большая. Но "клетки" в весеннюю сессию вы должны довести до логического завершения. Завершайте эту тему", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду после выступления Клишаса с отчетом о работе комитета в 2019 году.

"Клетки" труднее принять, чем дополнить Конституцию, по-моему. Работайте, Андрей Александрович", - обратилась она к Клишасу.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". 25 сентября Матвиенко сообщила, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект. Однако в настоящее время законопроект не был рассмотрен Думой даже в первом чтении.